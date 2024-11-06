Демократ Сара Макбрайд стала первой трансгендерной женщиной в конгрессе США

Демократ Сара Макбрайд избрана в палату представителей конгресса США от штата Дэлавер, сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Edison Research.

34-летняя Сара Макбрайд стала первой трансгендерной персоной, избранной в конгресс, отмечает агентство.

Макбрайд поблагодарила избирателей в соцсети X: «Спасибо, Делавэр! Благодаря вашим голосам и вашим ценностям я горжусь тем, что буду вашим следующим членом конгресса».

Макбрайд открыто заявила о своей идентичности в 2011 году. По ее словам, она занялась политикой, чтобы создать более инклюзивную среду. В 2012 году Макбрайд стала первой трансгендерной персоной, стажировавшейся в Белом доме, при 44-м президенте США Бараке Обаме. С 2021 года она работает членом сената штата Дэлавер.

Перед днем голосования Макбрайд заявила Reuters, что постарается сосредоточиться на важных вопросах, а не на историческом характере своей кандидатуры. «Когда вы становитесь первым, вам приходится стараться быть лучшей версией, на которую вы способны», — говорила Макбрайд. Она отмечала, что собирается быть лучшим конгрессменом для штата Делавэр.

Как сообщает Politico, в сенате конгресса США по итогам выборов 5 ноября впервые будут одновременно заседать две чернокожие женщины. В верхнюю палату парламента прошли демократы Энджела Олсобрукс и Лиза Блант Рочестер от Мэриленда и Делавэра соответственно.