«Ведомости»: России не хватает 600 тысяч инженеров

В России наблюдается дефицит инженерных кадров — стране не хватает около 600 тысяч специалистов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление вице-президента по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Викторию Хаба.

Сегодня инженеров ищет каждая пятая компания в России, говорится в презентации Хаба, которая была представлена на кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники. При этом, по данным топ-менеджера, зарплаты инженеров в первой половине 2024 года выросли на 16–24%.

Хаба отметила, что в России не хватает инженеров практически всех специальностей. Так, на рекрутинговых сервисах публикуется в три раза больше вакансий для инженеров-электронщиков, чем резюме. Кроме того, компании ищут около 30 тысяч инженеров-проектировщиков и более 20 тысяч инженеров-технологов — эти две специальности самые востребованные.

По данным hh.ru, с января по октябрь 2024-го для инженеров различных специализаций в России было размещено более 636 тысяч вакансий. Это на 13% превышает показатель того же периода в 2023 году, когда было открыто 565 тысяч вакансий.

Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков подтвердил «Ведомостям» данные топ-менеджера «Аквариуса». По его словам, в 2024 году каждая пятая компания (22%) на рынке была заинтересована в найме инженеров. При этом для привлечения соискателей работодатели постоянно повышают зарплаты по всем инженерным специальностям.

Медиана предлагаемой зарплаты, подсчитали в hh.ru, в целом по всем инженерным специальностям выросла на 18%: с 87 669 рублей в январе — октябре 2023 года до 103 662 рублей за этот же период 2024-го. «Самые высокие зарплаты в этом году предлагают DevOps-инженерам (247 400 рублей), главным инженерам проекта (143 600 рублей) и инженерам пусконаладочных работ (104 300 рублей)», — рассказал представитель сервиса.

С чем связан дефицит инженеров в России, в статье «Ведомостей» не сообщается. Нехватку квалифицированных сотрудников в стране не раз подтверждали российские власти и компании, говорится в статье РБК, выпущенной в начале 2024 года. Опрошенные изданием эксперты называли различные причины, которые привели к дефициту кадров. Среди них — демографическая яма 1990-х и повышенная смертность во время пандемии коронавируса, переезд россиян после начала российско-украинской войны, мобилизация на фронт, а также отток из страны мигрантов.

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