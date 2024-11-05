В США начались выборы президента

В США, где 5 ноября выбирают президента страны, начали открываться избирательные участки. Первыми по традиции, которая соблюдается с 1960 года, проголосовали жители небольшого города Диксвилл Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Как сообщает CNN, шесть избирателей собрались на участке в полночь по восточному времени (8:00 по московскому времени), проголосовали и сразу же подвели итоги выборов. Согласно результатам, действующий вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис и бывший президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрали по три голоса.

Первые участки в стране открылись в Вермонте в 5:00 по восточному времени (13:00 мск). Большинство избирательных участков в США открываются около 7:00 или 8:00 по восточному времени (15:00 или 16:00 мск). Последними откроются участки на Гавайях — в полдень по восточному времени (20:00 мск).

При этом более 82 миллионов граждан США проголосовали досрочно.

Помимо президентских выборов, 5 ноября в США также проходят выборы членов Конгресса, а в некоторых штатах — губернаторов и законодательных органов. Для победы на выборах вице-президенту Камале Харрис и бывшему президенту Дональду Трампу нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков.