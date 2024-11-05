В офисы Netflix в Париже и Амстердаме пришли с обысками

Следователи, специализирующиеся на финансовых преступлениях и коррупции, провели обыски в офисе стримингового сервиса Netflix в Париже утром 5 ноября по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщила французская газета Marianne. Информацию подтвердили источники BFMTV и Reuters.

Власти Нидерландов одновременно с этим пришли с обыском в европейскую штаб-квартиру Netflix в Амстердаме, сообщил Reuters французский судебный источник.

Представитель прокуратуры Нидерландов подтвердил вещательной компании NOS, что в офисе Netflix провели обыск по запросу французских властей. От других комментариев в ведомстве отказались.

Следователи во Франции начали расследование в отношении Netflix в ноябре 2022 года, сообщили источники СМИ. Расследование проводят по делу об отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества. Как отмечает Reuters, предварительное расследование во Франции не подразумевает предъявления уголовных обвинений и может не привести к судебному разбирательству.

Представители Netflix не комментировали сообщения об обысках.

Netflix в 2022 году урегулировал налоговый спор в Италии, заплатив почти 56 миллионов евро.