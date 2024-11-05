В Израиле начались протесты после увольнения министра обороны Йоава Галанта

Сотни людей начали собираться в Тель-Авиве и Иерусалиме из-за несогласия с увольнением министра обороны Израиля Йоава Галанта, передает Times of Israel.

Как следует из трансляции местных телеканалов, полиция выставляет заграждения возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме и возле штаб-квартиры ЦАХАЛ в Тель-Авиве.

В Тель-Авиве протестующие вышли на шоссе Аялон, перекрыв движение.

Haaretz сообщает, что в Тель-Авиве «тысячи» протестующих, в Хайфе — «сотни». По данным издания, около тысячи человек собрались у резиденции Нетаниягу в Иеруласиме.

Times of Israel пишет, что демонстранты в Иерусалиме призывают к отставке Нетаниягу и освобождению израильских заложников, которых удерживает ХАМАС. Полиция установила у резиденции премьера водометы, но пока не применяла их.

Нетаниягу объявил об отставке Галанта вечером 5 ноября. Премьер заявил, что в военное время «необходимо полное доверие между премьер-министром и министром обороны», но между ним и Галантом его нет.

В марте 2023 года Нетаниягу уже увольнял Галанта с поста министра обороны. Это произошло вскоре после того, как министр открыто выступил с критикой судебной реформы, продвигаемой правительством Израиля. Через две недели Нетаниягу объявил, что Галант останется на посту министра обороны. Это произошло на фоне протестов против судебной реформы.