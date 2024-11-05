Суд приговорил петербургского политолога Евгения Бестужева к условному сроку по делу о «фейках» про армию

Калининский суд Петербурга приговорил 64-летнего политолога Евгения Бестужева к пяти годам и трем месяцам условного срока по делу о распространении «фейков» о российской армии (пункт «д», часть 2 статьи 207.3 УК), сообщила пресс-служба судов города.

Политологу также запретили на четыре с половиной года заниматься деятельностью, связанной с публикациями в интернете.

Прокуратура просила суд приговорить Бестужева к восьми годам колонии. Защита требовала оправдать политолога или назначить наказание, не связанное с заключением, — у Бестужева диагностирована хроническая гипертоническая болезнь 3-й степени, он перенес инфаркт миокарда и операцию на сердце.

Бестужев находился в заключении с начала ноября 2022 года. Поводом для преследования политолога стали 27 антивоенных постов во «ВКонтакте» и «интервью представителям украинских ютуб-каналов».

Адвокат Сергей Подольский отмечал, что часть постов, из-за которых на Бестужева завели дело, политолог опубликовал еще до появления статьи о распространении «фейков» про российскую армию и ее вступления в силу.

В 1990-х Евгений Бестужев был координатором движения «Демократическая Россия» и работал помощником депутата Госдумы Виталия Савицкого, пишет петербургское издание «Бумага». С 2008-го Бестужев — сопредседатель движения «Солидарность» и руководитель отдела гуманитарно-политологического центра «Стратегия». Он также работал в Высшей школе экономики и баллотировался в муниципальные депутаты от «Яблока» в 2014 году, но в последние годы был охранником в детском саду.

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