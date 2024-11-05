Россия и Беларусь отменят роуминг с 1 марта 2025 года

Совет министров Союзного государства России и Беларуси одобрил резолюцию о «создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства», то есть отмену роуминга. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 марта 2025 года для абонентов российских и белорусских операторов необходимо «обеспечить комфортные тарифы для телефонных разговоров и передачи цифровых данных в интернете».

«Они должны быть сопоставимы с теми, которые действуют для домашней сети. И люди смогут еще сократить свои расходы и чаще, недорого общаться между собой», — заявил Мишустин.

Премьер Беларуси Роман Головченко добавил, что с 1 марта будущего года абоненты при поездках из Беларуси в Россию и обратно смогут пользоваться тарифами, которые сопоставимы с ценой услуг в домашней сети.

«В объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц. Это позволит гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и впервые — значительным объемом передачи данных», — приводит его слова Sputnik Беларусь.

Россия и Беларусь подписали «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве еще в 2019 году. Предполагалось, что роуминг будет отменен к сентябрю 2020 года, но эти сроки неоднократно переносились. Главы Минцифры России Максут Шадаев в мае 2024 года говорил, что российские операторы готовы к убыткам, которые принесет отмена роуминга, сейчас этот вопрос рассматривают белорусские операторы.