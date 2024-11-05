Первый в мире деревянный спутник, построенный в Японии, запустили в космос

Первый в мире спутник, построенный из дерева, запустили в космос в рамках миссии американской компании SpaceX, сообщило агентство Reuters.

Японский деревянный спутник LignoSat, разработанный Киотским университетом и строительной компанией Sumitomo Forestry, будет доставлен на Международную космическую станцию, а затем выведен на орбиту на высоте около 400 километров над Землей.

LignoSat изготовлен из древесины одного из видов магнолии, который растет в Японии и традиционно используется для изготовления ножен для мечей. Спутник размером с ладонь призван продемонстрировать «космический потенциал возобновляемого материала» в рамках испытания использования древесины при исследовании Луны и Марса, пишет агентство.

«При помощи древесины — материала, который мы можем производить самостоятельно, — мы будем способны строить дома, жить и работать в космосе вечно», — заявил астронавт и исследователь Киотского университета Такао Дои. Его команда в течение ближайших 50 лет планирует начать высадку деревьев и строительство деревянных домов на Луне и Марсе.

Аппарат представляет собой куб с размерами стенок 10 сантиметров и толщиной 4-5,5 миллиметра и весом в один килограмм.

После развертывания LignoSat проведет на орбите полгода, а его электронные компоненты будут измерять, как древесина переносит экстремальные условия космоса.

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