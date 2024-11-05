Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» деятельность Международной ассоциации интеллектуальных игр. Она проводит игры «Что? Где? Когда?» за пределами России

Генеральная прокуратура России объявила «нежелательной организацией» неправительственную Международную ассоциацию интеллектуальных игр (Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele, IAIS), зарегистрированную в Лихтенштейне.

Прокуратура утверждает, что IAIS «распространяет в сети информацию, направленную на дискредитацию руководства Российской Федерации, внешней и внутренней политики страны». Ассоциация, по версии ведомства, задействована в пропагандистских кампаниях, которые проводят «зарубежные антироссийские центры» для продвижения «протестных и деструктивных идей в России».

Объясняя свое решение, прокуратура также отметила, что в турнирах IAIS участвуют «иноагенты» и участники «нежелательных организаций», а игрокам, которые поддерживают , а также командам под флагами РФ и Беларуси участвовать в играх под эгидой организации запрещено.

После решения Генпрокуратуры России исполнительный комитет Международной ассоциации интеллектуальных игр (МАИИ) решил временно закрыть сайт организации, сообщил «Медузе» член исполкома Юрий Разумов.

«Наш фокус сегодня — безопасность членов, находящихся на территории России, поэтому мы временно закрыли сайт организации, — заявил Разумов. — МАИИ и до этого не вела деятельности на территории России: мы занимаемся вещами вроде правил игр и борьбы с читерством, и результатами пользуются игроки и организаторы из разных стран. Мы продолжим работу, но, к сожалению, уже без граждан РФ».

Международная ассоциация интеллектуальных игр, говорится на ее сайте, объединяет участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и родственных им игр. Организация ставит своей целью развивать движение интеллектуальных игр, учитывая интересы всех его участников.

Ассоциацию в 2021 году основали участники интеллектуального движения, недовольные политикой руководства российской Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» во главе с магистром игры Андреем Козловым.

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