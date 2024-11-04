Умер обладатель 28 премий «Грэмми» Куинси Джонс. Он работал с Фрэнком Синатрой и продюсировал альбомы Майкла Джексона

В возрасте 91 года умер американский композитор и продюсер Куинси Джонс. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи музыканта.

Chris Pizzello / Invision / AP / Scanpix / LETA

«И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы празднуем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что другого такого, как он, никогда не будет», — заявили близкие Джонса.

Музыкант умер вечером 3 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе.

Куинси Джонс родился 14 марта 1933 года в Чикаго. В начале 1950-х годов учился в бостонском Доме музыки Шиллингера (сейчас — Музыкальный колледж Беркли), но вскоре оставил учебу и переехал в Нью-Йорк. В те же годы он был членом различных джазовых коллективов. Например, как трубач гастролировал с оркестром Лайонела Хэмптона, а также в качестве трубача и музыкального руководителя — с оркестром Диззи Гиллеспи.

В те годы он получил работу в Mercury Records, а также работал продюсером и аранжировщиком для Эллы Фицджеральд, Пегги Ли, Сэмми Дэвиса-младшего и других. В 1958 году он начал сотрудничать с Фрэнком Синатрой. Они работали вместе до 1984 года, когда вышел последний студийный альбом Синатры LA is my lady.

В конце 1970-х годов Джонс начал сотрудничать с Майклом Джексоном. Он выступил продюсером альбомов Off the Wall, который принес Джексону мировую известность, а также Thriller и Bad.

За свою музыкальную карьеру Куинси Джонс 80 раз номинировался на премию «Грэмми» и 28 раз получил эту награду. Он также написал саундтреки к более чем 50 фильмам и телешоу.