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Российские войска нанесли удар по Харькову, повреждены жилые дома и супермаркет. Пострадали 14 человек

Источник: Полиция Харьковской области

Вечером 3 ноября российские войска ударили по Харькову авиабомбами, сообщили в областной полиции. 

Как пишет «Суспiльне», одна из авиабомб упала в Шевченковском районе на трамвайные пути рядом с супермаркетом. Взрывная волна выбила окна и повредила фасад здания.

В полиции заявили, что повреждены супермаркет, жилые многоэтажные дома, нежилые помещения. 

По последним данным, пострадали 14 человек, среди которых четверо полицейских.