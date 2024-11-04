Российские войска нанесли удар по Харькову, повреждены жилые дома и супермаркет. Пострадали 14 человек
Источник: Полиция Харьковской области
Вечером 3 ноября российские войска ударили по Харькову авиабомбами, сообщили в областной полиции.
Как пишет «Суспiльне», одна из авиабомб упала в Шевченковском районе на трамвайные пути рядом с супермаркетом. Взрывная волна выбила окна и повредила фасад здания.
В полиции заявили, что повреждены супермаркет, жилые многоэтажные дома, нежилые помещения.
По последним данным, пострадали 14 человек, среди которых четверо полицейских.