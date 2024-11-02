Минпросвещения РФ официально предложило разрешить автошколам учить будущих водителей дистанционно

Министерство просвещения РФ предложило, чтобы теоретическое обучение в автошколах проводилось как очно, так и дистанционно. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, на основании которого автошколы будут разрабатывать программы обучения будущих водителей. Документ вынесли на обсуждение 29 октября, внимание на него обратила газета «Коммерсант» 2 ноября.

В проекте приказа сказано:

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах. Допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации части (частей) теоретических занятий образовательной программы.

Как отмечает «Коммерсант», Минпросвещения впервые планирует официально предоставить возможность дистанционного образования для будущих водителей.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол МААШ Татьяна Шутылева сообщила «Коммерсанту», что автошколы начали обучать теории ПДД дистанционно в 2019-2020 годах на фоне антиковидных ограничений, но это был «бесконтрольный процесс». Шутылева уверена, что проект новых программ решит эту проблему, поскольку дистанционное обучение должно будет соответствовать государственным нормам.

Министерство просвещения РФ предложило, чтобы соответствующий приказ вступил в силу с 1 сентября 2025 года.