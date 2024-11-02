Группа «Алиса» отменила три концерта. Потому что билеты не продаются

Рок-группа «Алиса» сообщила, что перенесла на апрель 2025 года концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске в рамках тура «Гойда», которые ранее планировали провести в ноябре.

«Причина — низкая продажа билетов. Да, уважаемые, дела обстоят именно так. Смеем предположить, что мероприятия типа „хиты, лучшее, любимое…“ и т. д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная „Гойда“. В прямом и переносном… Не хотите — не надо», — говорится в заявлении группы.

Представители «Алисы» добавили, что оценят, как будут продаваться билеты на весенние концерты, чтобы решить ехать ли в упомянутые города.

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев после начала российско-укаинской войны высказывался в поддержку российской армии. «По сути, это гражданская война, где одни полностью легли за печеньки и трусики под англосаксонскую разводку, другие же отстаивают свою тысячелетнюю историю и свой суверенный путь», — говорил он.