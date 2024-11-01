В Нидерландах грабители взорвали вход в галерею и украли две картины из серии «Правящие королевы» Энди Уорхола. Еще две работы художника бросили на улице

Две работы художника Энди Уорхола из серии «Правящие королевы» были похищены из галереи MPV в городе Ойстервейке на юге Нидерландов, сообщает местная вещательная компания NOS.

По словам владельца галереи Марка Пейта Виссера, четыре картины хранились в MPV для продажи на арт-ярмарке PAN Amsterdam, которая пройдет с 24 ноября по 1 декабря. Речь идет о шелкографических портретах королев, которые находились у власти на момент создания картин — в 1980-х. На работах изображены нидерландская Беатрикс, британская Елизавета II, датская Маргрете II и королева Свазиленда (С 2018 года — Эсватини — прим. «Медузы») Нтомби Твала.

Злоумышленники пробрались в галерею поздно вечером 31 октября, подорвав одну из дверей. По данным издания Omroep Brabant, в результате взрыва в помещении и соседних зданиях также выбило окна. Галерее, сообщает NOS, был нанесен значительный ущерб.

По словам Виссера, злоумышленники вынесли из галереи все четыре работы Уорхола, но две из них — портреты королев Беатрикс и Нтомби Твала — не влезли в машину грабителей. В итоге они бросили эти картины на улице, а с двух других сорвали рамы.

Владелец галереи считает, что ограбление не удалось, поскольку все четыре портрета были «непоправимо повреждены». Виссер не назвал стоимости работ, но отметил, что они были застрахованы.

Искусствовед Виллем Баарс в комментарии NOS отметил, что украденные работы не были редкими — Уорхол сделал множество трафаретных отпечатков четырех королев. В частности, в 2021 году четыре таких портрета королевы Беатрикс были проданы на аукционе в Гааге за 217 тысяч евро. «Работы Уорхола можно купить в любой точке мира, но поскольку на них изображена Беатрикс, здесь [в Нидерландах] они пользуются особой популярностью», — добавил Баарс.

Искусствовед считает, что злоумышленникам будет сложно продать украденные работы Уорхола: они пронумерованы как работы, хранившиеся в Ойстервейке, и повреждены. «Если на полотне есть разрыв, подобное произведение искусства теряет свою ценность», — сказал он.