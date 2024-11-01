«Турецкое оружие используется для убийства российских военных». Лавров раскритиковал Турцию из-за поставок оружия Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал Турцию из-за поставок вооружений Украине. Об этом он заявил в интервью газете Hurriyet, опубликованном 1 ноября.

«К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется украинскими вооруженными силами для убийства российских военных и мирных граждан. Учитывая заявления руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги, это не может не вызывать недоумения», — заявил Лавров.

Министр отметил, что Россия «высоко ценит усилия Турции по урегулированию украинского кризиса». Лавров подчеркнул, что в Стамбуле весной 2022 года проходили переговоры России и Украины, кроме того, турецкая сторона способствовала заключению соглашения о вывозе зерна из Украины.

Глава МИД добавил, что в ситуации, когда Запад помогает Киеву, а в Украине по-прежнему действует указ о запрете на переговоры с Москвой, «посреднические усилия любой страны, включая Турцию, вряд ли увенчаются успехом».

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения войск РФ активно использовали турецкие беспилотные летательные аппараты «Байрактар-ТБ2». Летом 2023 года в Украине началось строительство завода по производству беспилотников «Байрактар», полностью в эксплуатацию его собираются ввести после окончания боевых действий.

Журнал Foreign Policy сообщил в январе 2023 года, что Турция в конце 2022-го начала поставлять Украине кассетные боеприпасы. В Кремле сомневались, что эта информация достоверна. Власти Украины эти сведения отрицали, Турция это не комментировала.

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, а также представители МИД призывали Турцию прекратить поставки оружия Украине.