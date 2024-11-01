ТАСС: на Байконуре задержали граждан Германии и Франции, пытавшихся сфотографировать ракету-носитель

Обновлено. Двоих задержанных арестовали на сутки, пишет РИА Новости со ссылкой на казахстанскую прокуратуру.

Возле космодрома Байконур задержали гражданина Франции и гражданина Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, двоих иностранцев задержали, когда они пытались сфотографировать ракету-носитель.

Имена задержанных и другие подробности в сообщении не приводятся.

Телеграм-канал Shot пишет, что задержаны 21-летний гражданин Франции Аксель Оливьер Роберто Гуйено и 26-летний гражданин Германии Юлиан Карл-Юрген Поренц. По данным канала, они рассказали, что они туристы, приехавшие посмотреть на космодром. На них составили административные протоколы, пишет Shot, не уточняя, по какой статье.

Около Байконура периодически задерживают иностранных туристов, которые пытаются проникнуть или сфотографировать космодром. В мае 2022 года в районе космодрома задержали британца Бенджамина Рича, который, по его словам, поехал посмотреть на космический корабль «Буран» (позже его отпустили со штрафом). В сентябре 2023 года около космодрома, по данным телеграм-канала Baza, задержали трех испанских туристов; в июле 2024-го — еще трех туристов из Европы, а в июне 2024 года РИА Новости писали, что француз, пытавшийся попасть на территорию Байконура, умер от обезвоживания.