Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе оставил в силе приговор первой инстанции, вынесенный в отношении журналиста дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева по делу о «терроризме».

Как сообщает «Черновик», суд уточнил срок наказания Гаджиева, сократив его на два месяца. Так, согласно решению, журналиста лишат свободы на 16 лет и 10 месяцев. Изначально Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 17 годам.

Приговор в отношении двух других фигурантов дела — предпринимателя Кемала Тамбиева и бывшего учредителя фонда «Ансар» Абубакара Ризванова — суд также оставил в силе, сократив сроки наказания на два месяца. Тамбиева лишат свободы на 17 лет и четыре месяца, Ризванова — на 17 лет и 10 месяцев.

Первые семь лет все фигуранты дела проведут в тюрьме, оставшиеся сроки — в колонии строгого режима.

Ранее Гаджиева, Ризванова и Тамбиева признали виновными в финансировании терроризма (часть 4 статьи 205.1. УК), участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) и организации деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК).

По версии следствия, Гаджиев переводил деньги в благотворительные фонды проповедника Абу Умара Саситлинского, которого считают организатором финансирования террористов. Журналист вину не признал.

Абдулмумин Гаджиев находится в заключении с июня 2019 года. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным. Коллеги по «Черновику» убеждены, что Гаджиева преследуют за его журналистскую деятельность.

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