Русское географическое общество: остров из архипелага Земля Франца-Иосифа растаял из-за климатических изменений

Остров Месяцева в архипелаге в Арктике окончательно ушел под воду, сообщило Русское географическое общество (РГО).

Исчезновение острова определили по космическим снимкам школьники и студенты из межрегиональной проектной группы «РИСКСАТ» под руководством доцента МАИ, кандидата технических наук Алексея Кучейко.

«В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева. Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», — заявил Кучейко.

На сайте РГО сообщается, что остров Месяцева образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника на более крупном острове Ева-Лив еще до 1995 года. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

В августе 2015 года площадь острова Месяцева составляла около 53 гектаров. В августе 2024-го на снимке был зафиксирован ледяной остров размером три гектара. Еще через месяц остров окончательно исчез со снимков.

Группа, наблюдавшая за островом, полагает, что причиной его исчезновения стали климатические изменения. «Группа выдвинула следующую гипотезу: в арктических регионах потепление климата приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Это вызывает эрозию береговой линии и, как следствие, исчезновение некоторых форм рельефа», — говорится на сайте РГО.

При этом в сообщении отмечается, что в будущем необходимо провести дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить исчезновение острова Месяцева и выявить возможные изменения в рельефе морского дна.