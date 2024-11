«Новая газета Европа» нашла у родственниц бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов активы в Латвии, Великобритании и ОАЭ

Предполагаемые родственницы бывшего заместителя Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова владели или владеют активами, в том числе недвижимостью в Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах и Латвии на несколько сотен миллионов рублей. Об этом говорится в расследовании «Новой газеты Европа».

Валерий Мирошников — бывший заместитель главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое, в частности, отвечает за санацию банков в России. В июле 2019 года стало известно, что Мирошников покинул АСВ, в котором проработал 15 лет. Это произошло на фоне дела подполковника ФСБ , обвиняемого в «крышевании» банков. «Коммерсант» писал, что в день задержания Черкалина Мирошников покинул Россию. При обысках у Черкалина нашли шесть миллиардов рублей наличными. Позже он сообщил следствию, что Мирошникову принадлежит большая часть найденных у него денег, и именно Мирошников, по словам полковника, был автором преступных схем.

«Новая газета Европа» в своем материале рассказывает про Татьяну Мирошникову и Марину Гуляеву. Как именно они связаны с бывшим замглавы АСВ, неизвестно. Однако Татьяна Мирошникова старше Валерия на 18 лет и проживала с ним по одному московскому адресу, из чего журналисты делают вывод, что это мать Мирошникова. Согласно данным утечек, Марина Гуляева проживала с Мирошниковым по другому московскому адресу и пользовалась с ним одним телефоном. В каких родственных связях они состоят, неизвестно.

С 2019 года Мирошникова и Гуляева сделали несколько инвестиций на миллионы долларов, в том числе в странах Евросоюза, утверждает «Новая». При этом обе женщины не занимались бизнесом и не занимали высоких должностей в корпорациях.

В марте 2020 года Мирошникова и Гуляева зарегистрировали коммерческие компании с уставным капиталом по два миллиона фунтов в городе Биконсфилд в 40 километрах от Лондона. Обе компании были «прописаны» в жилом трехэтажном доме. Они не занимались никакой деятельностью, не сдавали отчетов и менее чем через два года были в один день исключены из коммерческого реестра по решению британских властей. По тому же адресу в Биконсфилде «прописаны» еще несколько компаний с такими названиями: Bablo LTD, Buratino LTD и даже Name Does Not Really Matter LTD.

Журналисты также обнаружили, что в 2022-2023 годах Гуляева купила в Дубае недвижимость на 12 миллионов дирхам (около 328 миллионов рублей по нынешнему курсу). Большую часть недвижимости она с тех пор продала, при этом между покупкой и продажей проходило от двух до шести месяцев. По словам главы «Трансперенси Интернешнл — Россия в изгнании» Ильи Шуманова, подобные сделки на языке специалистов по противодействию отмыванию средств называют транзитными. Он пояснил, что их совершают, «чтобы, например, показать банку какую-то сумму и объяснить ее происхождение за счет продажи недвижимости». В настоящее время Гуляевой, по данным «Новой», принадлежат апартаменты с двумя спальнями и гостиной в люксовом жилом комплексе Citywalk Residential, а также еще одни апартаменты в другом жилом комплексе в Дубае.

В расследовании также утверждается, что Марина Гуляева в августе 2020 года получила гражданство Кипра, тогда это еще можно было сделать за инвестиции в два миллиона евро в экономику страны.

По данным «Новой газеты Европа», Татьяна Мирошникова еще в 2014 году купила недвижимость в Юрмале. В августе 2019 года в соседнем доме сразу три квартиры купила Марина Гуляева, в 2021 году одну из них она продала. Кроме того, в 2021 году Мирошникова зарегистрировала в Латвии компанию Justoserv, через которую вложила миллион евро в ценные бумаги, а Гуляева в 2019 году вложила деньги в транспортную компанию и была ее главным акционером до марта 2020 года. По информации газеты, Мирошникова и Гуляева проходят в Латвии по уголовному делу об отмывании денег. Подробности о деле неизвестны, но недвижимость женщин в Юрмале арестована.

Читайте также

Это можно признать дырой Как сотрудники ФСБ и Агентства по страхованию вкладов обогащались на проблемных банках. Расследование «Медузы», «Проекта» и VTimes

