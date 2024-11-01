На казанском направлении Московской железной дороги подожгли релейные шкафы. В движении поездов произошел сбой

На казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) подожгли релейные шкафы на перегоне Люберцы-1-Перово утром 1 ноября, в 5:23 мск, сообщила пресс-служба МЖД в телеграм-канале. Возгорание возникло «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», заявили в компании.

Телеграм-канал «Подслушано электрички Москвы» опубликовал видеозапись, на которой виден горящий релейный шкаф.

В МЖД сообщили, что на время восстановительных работ поезда на указанном участке снизили скорость движения. «С отклонением от графика следуют поезда Казанского направления в обе стороны, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3», — рассказали в компании.

На МЦД-3 на участке от Раменского до Москвы произошел сбой в движении поездов, сообщает издание Msk1. По его данным, в 6:30 утра электрички встали в Люберцах в обе стороны. По данным издания, в 7-8 утра поезда задерживались на 30-60 минут. Согласно информации сервиса Tutu.ru, около 10 утра задержки составляли от 18 до 23 минут.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в разных регионах России регулярно поджигают релейные шкафы. Поджоги устраивают как россияне, выступающие против войны, так и те, кого, по их словам, за деньги завербовали в соцсетях.