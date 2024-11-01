«Кинопоиск» анонсировал выход «Преступления и наказания» на 2 ноября. Премьеру сериала трижды переносили

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» анонсировал премьеру сериала «Преступление и наказание» на 2 ноября. Новую дату выхода объявили в телеграм-канале сервиса.

Ранее выход сериала трижды переносили. Изначально «Преступление и наказание» должно было выйти 26 октября. Затем выход первой серии перенесли сначала на 27-е, а потом на 29-е число. Вечером 29 октября «Кинопоиск» сообщил, что премьера сериала откладывается на неопределенный срок.

«Преступление и наказание» — один из наиболее ожидаемых российских сериалов этой осени. Роль Родиона Раскольникова исполнил Иван Янковский, режиссером стал Владимир Мирзоев. Действие разворачивается в современном Петербурге, где студент Раскольников убивает старуху-микрокредиторшу.

Источники «Медузы» говорили, что сериал не вышел на «Кинопоиске» в заявленное время, поскольку не получил прокатное удостоверение из-за сцен с обнаженным Янковским. Сервис называл эту информацию «слухами». По данным «Медузы», после пресс-показа сериалом были недовольны в Управлении по общественным проектам (УОП) администрации президента РФ, которое возглавляет Сергей Новиков.

Подробнее о том, почему откладывали премьеру

Источники «Медузы»: «Преступление и наказание» могут перемонтировать из-за сцены с обнаженным Янковским. «Кинопоиск» это отрицает То, что на решение мог повлиять Сергей Новиков из АП, стриминг не комментирует

Подробнее о том, почему откладывали премьеру

Источники «Медузы»: «Преступление и наказание» могут перемонтировать из-за сцены с обнаженным Янковским. «Кинопоиск» это отрицает То, что на решение мог повлиять Сергей Новиков из АП, стриминг не комментирует