Число погибших в результате наводнения в Испании превысило 200 человек

Число погибших в автономном сообществе в результате наводнения выросло до 202 человек, сообщает BBC News со ссылкой координационный центр по чрезвычайным ситуациям (CECOPI).

Ранее сообщалось, что еще один человек погиб в результате наводнения в Малаге и двое — в Кастилии-Ла-Манче.

Государственная метеорологическая служба предупредила, что в четырех регионах, в том числе в Валенсии, сохраняется предупреждение о неблагоприятных погодных условиях из-за риска дождей и штормов.

К разбору завалов в Валенсии присоединились еще 500 военнослужащих. Коммунальные службы пытаются восстановить электроснабжение для тысяч жителей.

В Валенсии 30 октября прошли сильные дожди: за восемь часов в регионе выпала годовая норма осадков. Дожди привели к наводнению. Последний раз в Испании такое количество погибших зафиксировали в результате наводнения в 1973 году — тогда погибли более 150 человек.

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