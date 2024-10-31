В жилом доме в Черкесске произошел взрыв газа. Разрушены несколько квартир

В пятиэтажном жилом доме в городе Черкесске утром 31 октября произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

По данным ведомства, в доме на улице Лободина «произошла вспышка паров газовоздушной смеси». В результате случившегося разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах в двух подъездах дома, сообщает ТАСС.

В результате случившегося, по информации МЧС, погиб один человек. В экстренных службах сообщили «Интерфаксу», что, по уточненным данным, два человека погибли. По данным МЧС, пострадали девять человек. Разбор завалов продолжается. В МЧС сообщили, что эвакуировали из дома 50 человек.

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