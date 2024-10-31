В Риге демонтировали памятник Барклаю де Толли

Власти Риги демонтировали памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли, установленный на территории парка Эспланада в центре города. Об этом сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис утром 31 октября в соцсети X.

Кирсис опубликовал несколько фотографий, сделанных вечером или ночью. На снимках видно, как погрузочный кран снимает с постамента почти пятиметровую скульптуру и кладет в грузовой автомобиль. Также во время демонтажа убрали часть постамента с дореволюционной надписью «Генералъ-фельдмаршалъ князь Барклай-де-Толли».

«Площадь Эспланада освобождена от символа российского империализма», — заявил мэр Риги, комментируя демонтаж.

Рижская дума одобрила демонтаж и перенос памятника с Эспланады 16 октября. После демонтажа статую планируют вернуть предпринимателю Евгению Гомбергу, по чьей инициативе был установлен памятник, сообщает Delfi.

Памятник Барклаю де Толли установили в Риге в 1913 году. Во время Первой мировой войны, в 1915-м, статую демонтировали, чтобы эвакуировать из Риги, после чего он был утерян. На месте памятника остался только постамент. В 2002 году по предложению предпринимателя Евгения Гомберга на постаменте установили копию памятника. Незадолго перед демонтажом памятника в 2024 году постамент несколько раз обливали краской.

В последние годы в Риге демонтировали несколько памятников, связанных с Россией. В августе 2022 года из парка Победы убрали памятник советским воинам, в мае 2023-го — памятник поэту Александру Пушкину, который стоял в парке Кронвалда.