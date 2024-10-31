Миллиардер Роман Авдеев продал все активы в России, в том числе МКБ. Он завил, что хочет «сосредоточиться на детях» (у него 23 ребенка)

Миллиардер Роман Авдеев продал все активы в России структурам своего бизнес-партнера Сергея Сударикова, сообщил бизнесмен в фейсбуке. На публикацию одним из первых обратило внимание издание «Агентство».

Авдеев рассказал о завершении сделки по продаже своей доли в концерне «Россиум», куда среди прочего входит Московский кредитный банк (МКБ) — системно значимая и седьмая по размеру активов в РФ кредитная организация. Бизнесмену в «Россиум» принадлежало 62%.

Все активы «Россиум» на 30 июня 2024 года оценивались в 5,43 триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на отчет концерна. Авдеев заявил изданию, что не искал других инвесторов на свой пакет в «Россиуме», кроме Сударикова. Он не стал раскрывать, как долго готовилась сделка, ее структуру и во сколько была оценена его доля в бизнесе.

Как отмечает The Bell, Судариков — владелец инвесткомпании «Регион», которую журналисты связывают с «Роснефтью». Нефтяная компания сообщения об этом опровергала.

«В результате сделки у меня не останется каких-либо активов или бизнес-проектов в России. Для меня эта сделка стала логичным шагом, завершающим многолетнее партнерство с Сергеем Судариковым, — говорится в посте Авдеева. — Для меня же принятое решение позволит сосредоточиться на моих близких, в первую очередь детях». В 2020-м Forbes сообщал, что Авдеев — отец 23 детей, 17 из которых — усыновленные.

Роман Авдеев занимает 108-ю строчку в списке 125 миллиардеров России, который журнал Forbes составил в 2024 году. Издание оценило состояние бизнесмена в 1,2 миллиарда долларов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Московский кредитный банк попал под санкции США. Авдееву удалось избежать ограничений.