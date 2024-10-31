Стоимость аренды жилья в некоторых российских регионах за последние три месяца выросла более чем на четверть, пишет РБК-Недвижимость со ссылкой на исследование института развития «Дом.РФ».

Сильнее всего аренда подорожала в Самаре (на 31% до 41,7 тысячи рублей), Екатеринбурге (на 28% до 53,2 тысячи рублей) и Москве (на 25% до 110,5 тысячи рублей). Еще в 10 регионах рост средней арендной ставки составил меньше четверти, но больше 10%, показывают результаты исследования.

Нынешние ставки аренды выросли по всей территории России и находятся «на пиковых значениях, которых ранее не наблюдалось», пишет РБК.

При этом на рынке, как пишет РБК, наблюдаются некоторые индикаторы охлаждения. Так, в третьем квартале 2024 года увеличилось среднее время, необходимое для сдачи квартир в аренду (особенно в Санкт-Петербурге), а спрос сократился в среднем по России на 8%, приводит данные РБК. Однако съемное жилье продолжит дорожать, говорят эксперты.

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