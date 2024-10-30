В Великобритании произошел пожар на верфи BAE Systems, где строят атомные подлодки

На верфи в городе Барроу-ин-Фернесс на западе Великобритании в ночь на 30 октября произошел «значительный пожар», сообщает BBC News. Верфь Devonshire Dock Hall (DDH) принадлежит крупнейшему производителю вооружений BAE Systems, на ней строят атомные подводные лодки.

По словам представителей местной полиции, все находившиеся в основном производственном здании DDH были эвакуированы. Два человека были доставлены с верфи в больницу с симптомами отравления продуктами горения.

Местным жителям из-за пожара рекомендовано закрыть окна и сократить пребывание на открытом воздухе.

«Ядерная угроза отсутствует», — подчеркивается в распространенном полицией сообщении.

В BAE Systems пожар на верфи пока не прокомментировали.

Верфь DDH производит атомные подводные лодки для британского флота и является вторым по размерам судостроительным комплексом такого типа в Европе

BAE Systems — один из крупнейших в мире производителей вооружений, выпускающий, помимо подлодок, танки, истребители, БМП и многое другое. Его продукцию, в частности, от своих союзников получают украинские войска.

В апреле 2024 года пожар произошел на заводе BAE Systems в Южном Уэльсе, выпускающем боеприпасы. Газета FT со ссылкой на европейские спецслужбы сообщала, что пожар, по одной из версий, мог стать результатом диверсии.

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