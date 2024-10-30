В хабаровской школе создали молодежное общество изучения идей чучхе

В Хабаровске на базе школы № 80 создали молодежное общество изучения идей чучхе. Об этом сообщил ТАСС создатель общества, учитель истории и советник директора по воспитанию школы Владислав Кушниренко.

По его словам, организацию создали при поддержке консула КНДР Ли Сен Ира. Цель создания организации — развитие двусторонних отношений России и КНДР.

«Вместе с учениками нашей школы мы уже провели первые три мероприятия. Надеемся, что к нам в будущем присоединятся ученики других школ Хабаровска», — сказал Кушниренко.

Он пояснил, что школьники, участвующие в организации, готовят исследовательские проекты по темам «Идеология чучхе», «Развитие экономики КНДР при маршале Ким Чен Ыне», «ВВС Корейской народной армии. История, современность и будущее», «Возрождение японского милитаризма как угроза РФ и КНДР», «Разгром американских агрессоров в Тэджонской операции».

Они также обсудили первый том мемуаров Ким Ир Сена «В водовороте века».

Хабаровский край — не первый российский регион, где появляется общество изучения идей чучхе. Еще в 2014 году такое общество появилось в Кирове. С начала 1990-х в России также существует «Общество изучения идей чучхе».

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