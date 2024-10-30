Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» перенес премьеру сериала «Преступление и наказание», которая должна была состояться вечером 29 октября.

Новую дату релиза в сервисе пообещали назвать позже.

«Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали», — заявили в «Кинопоиске», не конкретизировав, на что именно сервису требуется больше времени.

Это уже третий перенос премьеры «Преступления и наказания». Первоначально релиз первых серий должен был состояться 26 октября, затем его перенесли на 27 октября, а затем на 29-е.

«Преступление и наказание» — один из наиболее ожидаемых сериалов этой осени. Роль Родиона Раскольникова исполнил Иван Янковский, режиссером стал Владимир Мирзоев. Действие разворачивается в современном Санкт-Петербурге, где студент Родион Раскольников убивает старуху-микрокредиторшу.

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