В Ульяновской области через неделю после открытия демонтировали памятник ветеранам. В соцсетях обнаружили, что на нем был изображен солдат НАТО

В Ульяновской области исчез открытый неделю назад памятник ветеранам боевых действий — после того, как в соцсетях заметили, что изображенный на нем солдат одет в американскую форму и держит в руках американское оружие. Внимание на это обратило издание «7×7».

Памятник ветеранам боевых действий и участникам локальных войн и вооруженных конфликтов был открыт в поселке Силикатный Сенгилеевского района Ульяновской области 22 октября. О нем писали в сообществе «Морские братья», а также сообщал зампредседателя законодательного собрания Ульяновской области Дмитрий Грачев.

28 октября местный телеграм-канал «Симбирский шугожор» обратил внимание, что у изображенного на одной из плит памятника военного американское оружие и американская амуниция. «Да, знатоки подтверждают, на фото солдат армии США. И оружие, и амуниция», — написали в канале.

В комментариях к этому посту один из пользователей опубликовал ответ, который, как утверждается, дал по этому поводу местный активист и глава организации «СВОи люди» Данил Ибетов. Он пишет, что сам был на фронте, и когда его подразделения «брали город Бахмут, многие из моих боевых товарищей, включая меня, использовали трофейные М16 и М4». «Эти винтовки пришлись нам по душе, и я лично выбирал их для нашего художника, который создавал этот замечательный памятник», — говорится в ответе.

Но уже на следующий день местный телеграм-канал Ulnovosti опубликовал фото, на котором видно, что плиту памятника с изображением солдата НАТО убрали. Теперь памятник состоит только из одной плиты, на которой написано, кому он посвящен.