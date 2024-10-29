В Иране казнили гражданина Германии Джамшида Шармахда. Его обвинили в терроризме

Власти Ирана казнили гражданина Германии Джамшида Шармахда по обвинению в совершении терактов, сообщает Reuters. Смертный приговор привели в исполнение 28 октября, рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, осудившая произошедшее.

Джамшид Шармахд — гражданин Германии иранского происхождения, который также имел вид на жительство в США. По версии Ирана, он возглавлял «террористическую» группировку и «руководил из Америки вооруженными и террористическими актами в Иране».

Власти Ирана объявили о задержании Шармахда в августе 2020 года. Его обвинили в причастности к взрыву в мечети в Ширазе 12 апреля 2008 года, в результате чего погибли 14 человек и более 200 получили ранения. Официальный Тегеран утверждал, что «Тондар» планировал несколько других «масштабных операций», которые провалились. Иранские СМИ сообщали, что группировка якобы планировала теракт в генконсульстве России в городе Решт. В Госдепартаменте США тогда заявили, что Иран давно задерживает иранцев и иностранцев «по ложным обвинениям».

Власти Ирана не раскрывали, при каких обстоятельствах задержали Джамшида Шармахда. Как сообщила глава МИД Германии, представители Ирана похитили Шармахда в Дубае; он делал там пересадку, пишет Deutsche Welle. Верховный суд Ирана приговорил Шармахда к смертной казни в 2023 году. Задержанному не дали возможность защитить себя в ходе судебного процесса, сообщил премьер-министр Германии Олаф Шольц.

Глава правительства Германии «решительно осудил» казнь Джамшида Шармахда и выразил соболезнования его семье. Анналена Бербок заявила, что немецкие дипломаты неоднократно предупреждали Тегеран, что казнь Шармахда «будет иметь серьезные последствия».

Казнь Шармахда также осудил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «ЕС решительно выступает против смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах. Она нарушает право на жизнь и в корне отрицает человеческое достоинство», — заявил Боррель.

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц назвал казнь Шармахда «тяжким преступлением» и призвал немецкое правительство выслать посла Ирана в ФРГ.