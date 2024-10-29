В Ангарске в передвижном цирке пантера ранила трехлетнего ребенка

В Ангарске в частном передвижном цирке пантера напала на трехлетнего мальчика, сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Иркутской области.

Житель Ангарска, следует из сообщения, вечером 28 октября привел своего трехлетнего сына в цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой.

«В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», — заявили в региональном управлении СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Shot пишет, что инцидент произошел в цирке «Дикий драйв», который приехал на гастроли в Ангарске. По версии «Комсомольская правда — Иркутск», отец привел сына в цирк в нерабочее время, так как там работали друзья мужчины, устроившие им небольшую экскурсию. Мальчику в местной больнице наложили несколько швов.

При этом в цирке заявили, что пантеры у них нет. На официальном сайте есть снимок такого животного, но, по словам организаторов представления, пантеру продали несколько месяцев назад. «Вся эта ситуация — фейк! Возможно, это проделки конкурентов или зоозащитников», — заявили они.

Жители Иркутска, побывавшие на представлениях цирка, сообщили изданию, что пантеру не видели. По одной из версий, животное могли перевозить вместе с цирком, но не задействовать в представлениях.