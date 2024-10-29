Умер участник игры «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов, который более семи лет был защитником интересов знатоков.

Черемисинову было 55 лет. О его смерти сообщил телеграм-канал «Что? Где? Когда?», а также РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Росатом», где Черемисинов был советником гендиректора. Причина смерти не называется.

Андрей Черемисинов с 1999 по 2015 годы руководил нижегородской телекомпанией «Сети-НН». В 2016 году он был назначен заместителем директора департамента коммуникаций «Росатома», затем возглавил департамент, а позже стал советником гендиректора.

В телеграм-канале игры отмечают, что Черемисинов помогал знатокам разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз «Хрустальный атом», отмечая заслуги и выделяя лучшего знатока.