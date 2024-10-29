The Wall Street Journal: у США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО

У американских военных заканчиваются некоторые типы ракет для противовоздушной обороны из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой источники и мнения аналитиков.

Как поясняет издание, ракеты для ПВО становятся самыми востребованными боеприпасами, так как Израиль и другие союзники США «сталкиваются с растущей угрозой со стороны дронов и ракет, запускаемых Ираном и поддерживаемыми им военизированными формированиями».

В качестве примера The Wall Street Journal называет ракеты Standard Missiles класса «корабль-воздух». Это одни из самых распространенных снарядов, которые США используют для защиты Израиля от иранских ракетных атак, а также кораблей в Красном море от ударов йеменских хуситов. С момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года США использовали более 100 ракет Standard Missiles.

В последние годы США нарастили запасы ракет для систем ПВО, но только за один месяц конфликта на Ближнем Востоке Вашингтон запускает десятки ракет, поэтому производственные мощности не успевают выпускать такое количество продукции, отмечают аналитики и представители оборонных ведомств. В частности, производитель ракет Standard компания RTX может выпускать несколько сотен ракет в год, но переданы они будут не только Пентагону, но и еще 14 союзникам, которые закупают такие боеприпасы.

«США не создали оборонно-промышленную базу, предназначенную для крупномасштабной войны на истощение как в Европе, так и на Ближнем Востоке. И обе эти войны — затяжные конфликты, что не входило в оборонное планирование США», — отметил научный сотрудник и заместитель директора программы обычной обороны в Центре Стимсона в Вашингтоне Элиас Юсиф.

В сентябре CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что в последние месяцы США снизили объемы военной помощи Украине из-за сокращения собственных запасов. По словам американских чиновников, у администрации Джо Байдена есть шесть миллиардов долларов на вооружение Украины, однако спустя два года полномасштабной войны у Пентагона нет достаточных запасов оружия.

Согласно данным, которые приводил CNN, до войны в Украине в США ежемесячно производилось около 15 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Благодаря открытию новых заводов и производственных линий сейчас эта цифра выросла до 40 тысяч снарядов в месяц. Однако Пентагон поставил цель нарастить производство до 100 тысяч снарядов, но для этого потребуется гораздо больше времени, новые производственные мощности, расширение заводов и готовность Конгресса выделять деньги.