«Золотой мяч» получил игрок «Манчестер Сити» Родри

Полузащитник «Манчестер Сити» и игрок сборной Испании Родри (Родриго Эрнандес) получил «Золотой мяч», которым награждается лучший футболист года по версии журнала France Football.

Родри приехал на церемонию награждения в Париже на костылях. В конце сентября он получил травму в матче с «Арсеналом» — разрыв крестообразной связки правого колена. Из-за этого футболист пропустит остаток сезона.

Обладательницей женского «Золотого мяча» стала испанка Айтана Бонмати из «Барселоны». Лучшей командой 2024 года по версии журнала France Football стал «Реал Мадрид», а награду как лучший молодой игрок получил 17-летний полузащитник «Барселоны» и испанской сборной Ламин Ямаль.

Главным претендентом на получение «Золотого мяча» в этом году считался бразилец Винисиус Жуниор — нападающий мадридского «Реала». Однако за несколько часов до объявления победителя журналист Фабрицио Романо (один из главных футбольных инсайдеров) сообщил, что обладателем премии станет не Винисиус. После этого, по его словам, «Реал» принял решение, что ни один представитель клуба не поедет в Париж на церемонию.

Сам Винисиус был убежден, что получит награду. Во время матча с «Барселоной» 26 октября, в котором каталонский клуб обыграл «Реал» со счетом 4:0, он в ходе перепалки ответил одному из игроков соперника: «Зато в понедельник я еду за „Золотым мячом“».

По данным AS, Винисиус готовился лететь в Париж чартерным рейсом, на борту которого должны были быть около 50 человек — тренеры, руководство клуба и близкие. Relevo писал, что бразилец планировал вечеринку в центре Парижа, для которой уже забронировал место и отель.

«Золотой мяч» вручается с 1956 года. С 2008 года награду за редким исключением, как правило, получали два футболиста — аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду. В 2022 году «Золотой мяч» получил игрок мадридского «Реала» Карим Бензема, однако затем в 2023 году — снова Месси. Всего у Месси девять «Золотых мячей», у Роналду — шесть. 2024-й стал первым годом за последние 20 лет, когда ни Месси, ни Роналду не было в списке номинантов на «Золотой мяч».