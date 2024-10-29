Госдума ужесточила наказание за организацию незаконной миграции до 15 лет лишения свободы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях четыре закона, которые ужесточают наказание за организацию незаконной миграции и признают отягчающим обстоятельством совершение преступления мигрантами.

Один из законов вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Согласно поправкам, теперь организация незаконной миграции, совершенная «организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений» будет отнесена к тяжким преступлениям, а наказание за это будет предполагать от восьми до 15 лет лишения свободы (в предыдущей версии максимальный срок ограничивался семью годами).

Кроме того, закон ужесточает до пяти лет наказание за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет (статьи 322.2 и 322.3 УК), а также за подделку документов (статья 327 УК) — от двух до шести лет (ранее было до четырех).

Еще один принятый закон признает совершение преступления незаконно находящимся в России мигрантом отягчающим обстоятельством. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что при вынесении приговоров нелегальным мигрантам это позволит избегать условных сроков.

Третий закон запрещает посредникам принимать участие в организации и приеме экзаменов у мигрантов. По словам Володина, с тех пор, как Госдума начала проводить надзорные мероприятия в этой сфере с декабря 2023 года, посредников стало в четыре раза меньше, а число мигрантов, не сдавших экзамен, возросло до 30%.

Последний в пакете закон вводит внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг мигрантам и оформлении поддельных документов для миграционного статуса.

«Принятые законы позволят сформировать законодательное поле в части противодействия незаконной миграции и снизить количество преступлений в этой сфере», — заключил Володин.

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