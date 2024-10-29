Судебные приставы в Финляндии арестовали в общей сложности около 40 объектов, принадлежащих России, сообщает Yle.

Решение об аресте недвижимости России в Финляндии принял суд в Хельсинки в августе. Основанием для него стало решение арбитражного суда в Гааге по «Нафтогаза», который обязал РФ выплатить компании компенсацию за убытки, связанные с аннексией Крыма.

В перечне арестованного фигурирует недвижимость в Хельсинки, Турку, Киркконумми, Сиунтио и Сальтвике. Общая стоимость арестованного имущества составляет 35 миллионов евро.

В посольстве РФ обвинили Финляндию в грубом нарушении международного права и направили ноту протеста. «Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение», — сказали в дипмиссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем 29 октября заявил, что «не слышал» об аресте, но отметил, что Москва будет оспаривать в судебном порядке все подобные решения.