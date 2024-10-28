Власти России предложили создать свое Linux-сообщество — после того, как 11 российских программистов отстранили от разработки ядра Linux
Министерство цифрового развития РФ предложило создать собственное Linux-сообщество для разработчиков из стран, готовых работать с Россией, сообщил РБК представитель ведомства 28 октября. Так министерство прокомментировало решение отстранить 11 российских программистов от разработки ядра операционной системы Linux.
«Увольнение российских сотрудников Linux можно расценить как очередной факт дискриминации. Ключевым направлением, на наш взгляд, на сегодняшний день являются усиление кооперации и установление диалога с теми странами, которые готовы работать с нами. Необходимо договариваться с ними и строить свою альтернативную структуру», — заявил представитель министерства.
Он не уточнил, обсуждалось ли создание подобного альтернативного сообщества с другими странами.
Ранее в октябре несколько разработчиков, связанных с Россией, исключили из списка мейнтейнеров Linux. Создатель Linux Линус Торвальдс связал это решение с международными санкциями, введенными в отношении России.