В Ярославле силовики провели рейд в ночном клубе, где проходило дрэг-шоу. На одного из артистов составили протокол о «пропаганде» ЛГБТ

В ночь с 26 на 27 октября силовики провели рейд в ночном клубе Dark House в Ярославле, где проходило , рассказала одна из посетительниц заведения порталу «Парни плюс».

По словам собеседницы портала, полицейские приехали на машинах без опознавательных знаков около часа ночи. Ворвавшись в клуб, они заставили всех лечь на пол. По словам очевидицы, полицейские кричали и оскорбляли гостей вечеринки, а некоторых били. «Внутри там было даже не наступить. Все на полу. Они орали, как ******* [ненормальные], они всех оскорбляли, кого-то били, еще что-то. [Оттуда] нас уже не выпускали, нас посадили на пол», — рассказывает она.

Посетителей, как пишет «Парни плюс», продержали на холодном полу несколько часов — в том числе тех, кто был совсем легко одет.

Также о рейде полиции правозащитному проекту «ОВД-Инфо» сообщил еще один житель Ярославля. По его словам, это дрэг-шоу должно было быть последним, после чего клуб планировали закрыть.

По данным «ОВД-Инфо», во время рейда полицейские задержали одного из дрэг-артистов. Об этом рассказал его знакомый. По его словам , дрэг-артиста продержали в отделе полиции больше 10 часов и составили на него административный протокол о «пропаганде» ЛГБТ (часть 1 статьи 6.21 КоАП).

Об облаве на клуб также написал местный телеграм-канал «Про Город Ярославль». По его данным, полицейские задержали нескольких человек.

В начале декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды» ЛГБТК и «смены пола», а спустя год, 30 ноября 2023 года Верховный суд признал несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. После этого активисты стали уезжать из страны, оказавшись под угрозой преследования, а гей-клубы — закрываться.

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