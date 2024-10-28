ФСБ заявила, что предотвратила прорыв диверсантов в Брянской области

В Климовском районе Брянской области пресечена попытка нарушения государственной границы диверсионно-разведывательной группой, заявили в ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что четыре человека убиты, а остатки группы «поражены ракетно-артиллерийским ударом». На теле одного из убитых, как заявили в ФСБ, была найдена татуировка парашютно-десантного разведполка Сухопутных войск США.

Кроме того, о «принадлежности к третьим странам» свидетельствуют «иностранное вооружение, экипировка и средства связи», а также «личные предметы», утверждают в ФСБ.

О том, была ли диверсионная группа украинской, в сообщении спецслужбы, которое цитируют госагентства, не говорится. Губернатор Брянской области Александр Богомаз попытку прорыва границы не комментировал.

27 октября Богомаз уже сообщал о попытке прорыва границы «вооруженной группой лиц», в районе населенного пункта Манев Климовского района. Он написал, что эта попытка была пресечена ФСБ, а обстановка в районе «стабильная и находится под контролем сил оперативного штаба».