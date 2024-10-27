В Японии прошли внеочередные парламентские выборы. Правящая коалиция впервые с 2009 года потеряла большинство

В Японии 27 октября прошли парламентские выборы. По их итогам правящая коалиция, возглавляемая Либерально-демократической партией, впервые за много лет потеряет большинство, сообщает телеканал NHK.

Официальный подсчет голосов пока не завершен, однако по оценкам NHK либерал-демократы и их коалиционный партнер, партия «Комэйто», суммарно получат от 185 до 232 мест. Для большинства нужно 233 места.

Главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия по итогам выборов может значительно улучшить свои позиции, получив до 191 места.

Как отмечает «Би-би-си», слабый результат либерал-демократов не означает, что они уйдут в оппозицию: помимо «Комэйто», партия может взять в коалицию и других партнеров.

Прошедшие выборы были внеочередными — их проведение в конце сентября инициировал лидер либерал-демократов Сигэру Исиба, вскоре после того как стал новым главой партии и занял пост премьер-министра вместо ушедшего в отставку Фумио Кисиды. Исиба рассматривал эти выборы как публичный мандат на свое премьерство.

Либерально-демократическая партия находится у власти (обычно в составе коалиции) в Японии практически постоянно с момента своего основания в 1955 году. Партия была в оппозиции суммарно лишь несколько лет: с 1993-го по 1994-й и с 2006-го по 2009 год. Правящая коалиция либерал-демократов с «Комэйто» существовала с 2009 года.