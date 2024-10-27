В Тель-Авиве грузовик въехал в автобусную остановку. Пострадали десятки человек. Полиция предполагает, что это была террористическая атака

В Тель-Авиве грузовик въехал в автобусную остановку, на которой стояли люди, сообщает The Times of Israel.

В скорой помощи сообщили, что 16 человек были госпитализированы, четыре из них в тяжелом состоянии. Всего, заявили в полиции, пострадали 24 человека.

Причины произошедшего уточняются. Водителя грузовика застрелил гражданский, у которого при себе оказалось оружие. Полиция предполагает, что это была террористическая атака.

Инцидент произошел у транспортной развязки в Глилоте, рядом с которой находятся несколько офисов израильской разведки.

Обновлено. Количество пострадавших увеличилось до 36 человек.