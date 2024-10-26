В Кировской области разбился вертолет Ми-2. Погибли четыре человека
Источник: МЧС РФ
Четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области, сообщает МЧС.
По данным министерства, вертолет разбился в лесу в районе деревни Белеенки.
Близкий к силовикам телеграм-канал «112» пишет, что вертолет принадлежал частной авиакомпании «Вяткаавиа», которая предоставляет услуги санавиации врачам и спасателям.
На борту находились пилот, врач и два фельдшера.
МЧС опубликовало фотографии с места крушения Ми-2.