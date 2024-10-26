Сервис для ответов на анонимные вопросы Ask.fm объявил о прекращении работы

Платформа Ask.fm — сервис для ответов на анонимные вопросы — закроется 1 декабря 2024 года, сообщает команда проекта.

Причиной прекращения работы называется «значительное сокращение пользовательской базы». Новый аккаунт на Ask.fm нельзя зарегистрировать с 24 октября.

«К сожалению, наша платформа больше не отвечает потребностям сегодняшних пользователей соцсетей… Спасибо всем, кто проявлял любопытство и задавал вопросы, и всем, кому хватило смелости дать искренние ответы», — говорится в сообщении Ask.fm.

Платформа была создана в Латвии в 2010 году как конкурент аналогичному сервису Formspring и была наиболее популярна в 2010-е годы. По данным самой компании, на платформе зарегистрировались 215 миллионов пользователей. Количество активных пользователей в год оценивается в 32 миллиона. Сервис был доступен на 49 языках.