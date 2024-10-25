The Washington Post: спутниковые снимки показывают необычное расширение стройки на месте закрытой советской биолаборатории под Сергиевым Посадом

На протяжении последних двух лет спутниковые снимки зафиксировали необычное расширение строительства на закрытом объекте в районе военного городка Сергиев Посад-6, где располагалась старая советская биолаборатория, пишет The Washington Post.

Журналисты изучили снимки, предоставленные Google Earth, а также коммерческими компаниями Maxar и Planet Labs. Необычная активность на объекте, о котором идет речь, началась примерно в мае 2022 года, через несколько месяцев после вторжения российских войск в Украину, отмечает WP.

На снимках видно, как строительные машины ремонтируют старую советскую лабораторию и закладывают фундамент 10 новых зданий. Некоторые из них, как пишет WP, имеют характерные черты биолабораторий, предназначенных для работы с чрезвычайно опасными патогенами.

Журналисты также показали спутниковые снимки нескольким экспертам, в числе которых были нынешние и бывшие сотрудник американской разведки, военные и специалисты по биологической защите. Они отметили ряд признаков, которые в совокупности указывают на биологический объект с высокой степенью защиты.

Один из признаков — необычно большое количество оборудования для обработки воздуха в четырех зданиях. Такое, по словам экспертов, характерно для лабораторий с высокой степенью защиты. Кроме того, на объекте есть здание с высокими трубами, которое эксперты считают небольшой независимой электростанцией, а на снимках, сделанных в апреле и мае 2023 года, видно строительство подземного туннеля, соединяющего ее с лабораторией. Другие фото, сделанные на этапе строительства одного из зданий, показывают внутреннее разделение на отсеки. По словам экспертов, такая планировка соответствует дизайну лаборатории «максимальной изоляции».

Российские военные не скрывали строительства на объекте. В апреле 2024 года начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Сергей Борисевич говорил в интервью газете «Красная звезда», что до конца года планируется завершить строительство «нового уникального научно-исследовательского кластера, включающего лабораторные корпуса». По его словам, это позволит «еще более оперативно реагировать на угрозы биологического характера».

Эндрю Вебер, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона по вопросам нераспространения, который в 1990-х годах исследовал советские объекты, связанные с биологическим оружием, считает, что таким образом Москва предупреждает противников о возможном применении. «Путин открыто и в прессе размахивает ядерным оружием. Но поскольку они никогда не признаются в наличии биологического оружия, способ подать сигнал — это говорить об этих объектах. Тонкий намек здесь такой: „Эй, у нас есть эта возможность. И не думайте, что мы не будем ее использовать“», — говорит он.