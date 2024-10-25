На рэпера Гуфа завели дело о грабеже после драки в подмосковной бане

Полиция возбудила в отношении рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц (пункты «а», «г», части 2 статьи 161 УК), сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Следствие попросило арестовать Гуфа, материалы дела поступили в Наро-Фоминский городской суд Подмосковья, заявили РИА Новости в суде. По данным ТАСС, следствие ходатайствовало об аресте не только рэпера, но и еще одного фигуранта дела.

Адвокат музыканта Сергей Жорин отказался комментировать эти сообщения. «С нашим подзащитным идут следственные действия», — заявил он ТАСС.

Агентства и телеграм-каналы 23 октября сообщали, что Гуфа доставили в полицию из-за драки у банного комплекса в подмосковной Апрелевке. По предварительной информации, рэпер ударил другого человека по голове. Пострадавший оказался находившимся не при исполнении сотрудником силовых структур и написал заявление на Долматова, утверждает ТАСС.

В итоге на рэпера составили административный протокол за мелкое хулиганство (20.1 КоАП). Гуф записал видео с извинениями перед подмосковными полицейскими за случившееся.

По данным телеграм-канала «112», второго фигуранта дела зовут Геворг С. Mash утверждает, что именно он забрал телефон полицейского, избитого в драке с Гуфом.