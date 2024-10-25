Минюст объявил «иноагентами» филолога Олега Лекманова и телеграм-канал Astra

Минюст России обновил реестр «иноагентов» и внес в него телеграм-канал Astra.

Также в реестр внесены член регионального совета московского «Яблока» и правозащитник Николай Кавказский, филолог Олег Лекманов, удмуртский активист Артем Медведев и блогер Антон Хардин.

В графе, где перечисляются участники, у телеграм-канала Astra указана его основательница Анастасия Чумакова.

Телеграм-канал назвал включение себя в реестр «иноагентов» «очередным способом давления российской власти на независимые СМИ и их читателей». «Они боятся правды, и хотят, чтобы граждане России смотрели „Первый канал“, читали RT, где можно найти только фейки и ложь. Но мы продолжим свою работу, несмотря ни на что», — заявила Astra.