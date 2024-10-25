Банк России в ноябре представит символы для новой тысячерублевой купюры. Прежние варианты (например, церковь без креста) раскритиковала РПЦ

Консультативный совет по банкнотам Банка России в конце ноября представит окончательный список символов для новой купюры номиналом 1000 рублей, после чего предложенные варианты вынесут на народное онлайн-голосование.

Новая тысячерублевая купюра будет посвящена Приволжскому федеральному округу, сообщила 25 октября пресс-служба Центробанка РФ. Эксперты совета по банкнотам подготовят список достопримечательностей округа. «При отборе памятников и сооружений будут учитываться их культурная и историческая ценность, узнаваемость и популярность», — заявили в ЦБ РФ.

Жители России в ходе голосования будут оценивать символы, которые появятся на оборотной стороне купюры, а лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется прежней, выпуска 2023 года. В дальнейшем выбранные объекты используют при разработке макета банкноты. Итоговый дизайн утвердит совет директоров ЦБ.

Банк России в 2023 году приостановил выпуск купюры номиналом 1000 рублей из-за того, что «некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе», сообщили в пресс-службе ЦБ. Прежний вариант купюры раскритиковали в Русской православной церкви: там призвали выбирать изображения на купюрах «более тщательно», «чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что дизайн купюр будут обсуждать публично.

На прежнем варианте тысячерублевой купюры были изображены башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц, а также Музей истории государственности татарского народа, расположенный в здании бывшей Дворцовой церкви (в годы СССР с нее сняли крест).

В рамках модернизации банкнот Банк России собирается обновить все купюры от 10 до 5000 рублей. ЦБ уже обновил банкноты номиналом 100 рублей (на них изобразили Москву и Центральный федеральный округ), а также 5000 рублей (их посвятили Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу).