В Норвегии предложили запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил, что власти страны собираются ограничить использование социальных сетей детям до 15 лет, сообщило норвежское издание Verdens Gang (VG) 23 октября.

Правительство собирается изменить закон, который сейчас разрешает пользоваться соцсетями, начиная с 13 лет. Также власти намерены принять поправку, чтобы соцсети проверяли возраст пользователей при согласии на сбор и обработку персональных данных.

Глава норвежского правительства заявил, что это будет «нелегкая борьба», но, по его словам, «дети должны быть защищены от вредного контента в социальных сетях». Стёре добавил, что большие технологические компании настроены «против мозгов маленьких детей».

Премьер-министр Норвегии сообщил об этом, когда общался с группой родителей в Ставангере, выступающих за введение возрастных ограничений на пользование соцсетями. Как отмечает VG, весной 2023 года представительница группы запустила петицию с требованием запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями, ее подписали более 11 тысяч человек.

Министр по делам детей и семьи Кьерсти Топпе, участвовавшая во встрече, отметила, что родители могут дать согласие на то, чтобы их дети могли использовать социальные сети.

Согласно исследованию Норвежского управления СМИ, проведенному весной 2024 года, многие дети в Норвегии не соблюдают действующий запрет на пользование соцсетями до 13 лет. По данным опроса, в котором участвовали более трех тысяч учащихся 122 школ, соцсетями пользовались 53% детей в возрасте девяти лет, 58% в возрасте 10 лет и 72% в возрасте 11 лет.

Как отмечает The Guardian, о планах ввести возрастные ограничения на пользование соцсетями объявили власти Австралии. Предполагается, что ограничение введут для детей до 14-16 лет, точный возраст пока не определен. Во Франции тестируют запрет на использование телефонов в школах для учеников до 15 лет, если испытания признают успешными, ограничения введут с января 2025 года.