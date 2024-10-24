Путин заявил, что «не припомнит» разговора с Трампом, в котором тот угрожал нанести удар по Москве

Владимир Путин «не припомнит», чтобы бывший президент США Дональд Трамп в разговоре с ним угрожал нанести удар по Москве в случае нападения России на Украину.

«Можно ли угрожать [России]? Угрожать можно кому угодно, но России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в Соединенных Штатах, и я предлагаю по-серьезному к заявлениям подобного рода не относиться», — сказал Путин в ходе пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Казани.

При этом он приветствовал другие заявления Трампа. «Он говорил о стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорил это искренне. Заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем», — сказал Путин.

Президент России отметил, что то, как будут строиться взаимоотношения Москвы и Вашингтона после выборов, зависит от будущей администрацией президента США.

Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что угрожал президенту Путину нанести удар по Москве в случае нападения на Украину. «Я сказал: „Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы“. Я сказал: „Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора“», — сказал кандидат в президенты США. При этом он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах состоялся его разговор с Путиным.